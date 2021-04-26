Ученые выяснили необычную причину снижения уровня слуха у пожилых людей

В рамках научной работы ученые Национального института старения в Балтиморе взялись за переработку данных ряда других исследований. Все они были проведены в 2003-2004 годах в ходе Национального исследования здоровья и питания в США.

В результате они установили прямую зависимость между низкой физической активностью и снижением слуха у людей в пожилом возрасте. Более того, они отметили, что если человек не уделяет как минимум 30 минут в день на физическую нагрузку — он стареет быстрее почти на шесть лет, в отличии от людей, которые активно тренируются.