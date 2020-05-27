Ученые выяснили новые подробности о падении астероида, убившего динозавров

Так, эксперты наконец-то смогли выявить более-менее точный угол накона, под которым на Землю упал злополучный метеорит — он составил более 60° к горизонту. Движение самого небесного тела происходило со стороны северо-востока — моделирование, проведенное учеными, показало, что это был самый опасный сценарий падений, поскольку в атмосфере Земли оказалось большое количество пыли. После того, как вся пыль развеялась, на планете начался период, схожий с тем, который может случить при ядерной зиме.

Что интересно, эксперты также выяснили, что упади данный астероид на Землю под углом в 15°, количество выброшенной пыли и в целом негативного влияния на планету было бы в три раза меньше.