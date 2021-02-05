Ученые выяснили, почему боль ухудшает память

Для этого исследователи провели эксперимент, в который было привлечено порядка 416 здоровых взрослых людей. Отмечается, что 228 из них за неделю до исследования столкнулись с болью в организме. Целью исследования стояло тестирование рабочей памяти. Участникам демонстрировали серию букв на экране, которую необходимо было запомнить. Так, уровень рабочей памяти высчитывался из способности запомнить как можно больше последовательностей букв.

В результате выяснилось, что здоровые участники, которые чувствовали боли на протяжении недели до начала исследования, показали худший результат, чем те которые не столкнулись с болью. По словам ученых, физическая боль провоцирует работу определенных областей в центре лобной коры головного мозга и процесс этот осуществляется в момент выполнения тестов. Соответствующая область ответственна за ощущение боли, аффективный дистресс и когнитивные функции.