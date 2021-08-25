Ученые выяснили, почему древние люди начали мигрировать по миру

Результаты научной работы были опубликованы в издании Nature Communications. Согласно их выводам, люди не стали расселяться по миру сразу, поскольку на Ближнем Востоке в то время были некомфортные климатические условия существования. Кроме того, причиной тому послужила и конкуренция со стороны неандертальцев.

В рамках исследования специалисты осуществили палеоклиматическую реконструкцию последних 300 тысяч лет. Таким образом выяснилось, что время и путь расселения человека из Африки по миру выбирались исходя из климата. Исследователи установили, что миграция людьми в Азию могла происходит в соответствии с двумя сценариями — через Синайский перешеек и по Баб-эль-Мандебскому проливу. Воспользоваться первым способом комфортнее всего можно было в периодах между 246 и 200 тысячами лет назад, 130—96 тысяч лет назад и около 78 тысяч лет назад. А проникнуть в Азию через пролив, согласно расчетам, удобнее всего было в промежутках от 242 до 275 тысяч лет назад, и от 182 до 145 тысяч лет назад.