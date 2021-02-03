Ученые выяснили, почему еда пригорает на сковороде с антипригарным покрытием
Результаты работы исследователей опубликовало издание Physics of Fluids. В ходе работы специалисты взяли сковороду с антипригарным покрытием с керамическим покрытием и поместили над ней видеокамеру. По мере нагревания сковороды в ее центре начинает образовываться сухое пятно, которое становится все больше. Последующие эксперименты с антипригарной сковородой с тефлоновым покрытием показал тот же результат.
Так, по словам автора исследования Александра Федорченко, еда прилипает к центру сковороды ввиду образования сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла, что, в свою очередь, связано с термокапиллярной конвекцией.
”Чтобы избежать появления нежелательных сухих пятен, следует принять следующий комплекс мер: увеличение толщины масляной пленки, умеренный нагрев, полное смачивание поверхности сковороды маслом, использование сковороды с толстым дном или регулярное перемешивание пищи во время приготовления”, - поделился Федорченко.