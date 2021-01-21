Ученые выяснили, почему кошки так любят мяту

В кошачьей мяте присутствует непеталактол, который является самым мощным ингредиентом растения. В качестве эксперимента ученые проанализировали порядка 25 лабораторных кошек, 30 диких кошек и несколько крупных кошек, живущих в неволе. Специалисты подготовили специальную фильтровальную бумагу с примесью непеталактола, фиксируя то, как животные реагируют на нее. Кроме того, они измерили уровни эндорфина животных до контакта с ней и после. Выяснилось, что после контакта с этим ингредиентом у кошек повышается уровень эндорфинов. Однако, как выяснилось, кошки не просто получают удовольствие от мяты, они также защищаются таким образом от комаров.

Так, ученые выяснили, что непеталактол способен отпугивать комаров, чем и можно объяснить такое поведение кошек при взаимодействии с ним. ”Это убедительное доказательство того, что характерная реакция на трение и перекатывание действует для передачи растительных химикатов, которые обеспечивают кошкам репеллент от комаров”, - отметили авторы исследования.