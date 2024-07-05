Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2024, 08:18
1 мин.

Ученые выяснили, почему кто-то так и не заболел COVID-19 во время пандемии

Все было относительно на поверхности
Ученые из Института Wellcome Sanger и Университетского колледжа Лондона выяснили, почему некоторые люди не заболели COVID-19.
Ученые выяснили, почему кто-то так и не заболел COVID-19 во время пандемии
© Ferra

Исследование показало, что у этих людей была быстрая иммунная реакция в тканях носа, защищавшая организм от вируса. Эксперимент, в котором участвовали 36 добровольцев, опубликован в журнале Nature.

Добровольцев заразили пре-альфа-штаммом SARS-CoV-2 и наблюдали за их иммунными реакциями.

16 участников не были вакцинированы и не имели признаков предыдущей инфекции. Анализ крови и мазков из носа выявил три категории инфекций: преходящие, устойчивые и абортивные.

В последней группе вирус не смог закрепиться благодаря быстрому иммунному ответу в тканях носа.

Напомним, что ранее бразильские ученые обнаружили, что веганская или вегетарианская диета снижает вероятность заражения коронавирусом на 39% благодаря высоким уровням антиоксидантов и полифенолов, которые положительно влияют на иммунную систему.

Источник:Nature
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Коронавирус COVID-19
,
#наука
,
#медицина