Ученые выяснили, почему на фоне COVID-19 повреждаются сосуды мозга

Результаты научной работы ученых были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. В рамках исследования специалисты изучали изменения, которые фиксировались в кровеносной системе мозга у нескольких десятков зараженных коронавирусом людей, которые умерли с марта по июль 2020 года. Смерть, как отмечается, наступила вследствие повреждений мозга. Также специалисты проанализировали снимки МРТ, которые дали понять, что именно происходило с мозгом на фоне COVID-19 - множество очагов воспаления и мелких кровотечений. Отмечается, что стенки мелких капилляров и других сосудов стали уязвимыми для крови и белков в ней. Впоследствии исследователи изучили и срезы этих отделов.

”Мы ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают после инсультов или воспаления мозга”, — поделился научный сотрудник Национального института неврологических расстройств и инсульта Авиндра Нат.

Выяснилось, что вирус не проник в мозг и его сосуды. Так, капилляры мозга подверглись разрушению не столько от коронавируса, сколько ввиду активной работы иммунитета на его фоне. Иммунная система, помимо вируса, начала атаковать и здоровые клетки кровеносных сосудов, которые и привели к появлению “дыр”, заполняющихся тромбами и микроглией.