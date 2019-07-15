Ученые выяснили, почему нам так сложно закончить ежедневник

По мнению профессора Джонатана Плюкера из Университета Джона Хопкинса, все дело в том, что мы изначально не с той целью приобретаем тетрадь, блокнот или альбом. Если бы мы покупали такие принадлежности как сугубо утилитарную вещь, например, как записную книгу или классный журнал, то вероятнее всего, мы бы заполняли их до конца. Но так как зачастую люди покупают такие вещи для творческого применения, в том числе для рисования, большая часть купленного альбома остается неиспользованной. Почему же творческие порывы так краткосрочны? Все дело в том, что ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках исследования, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.

Как в таком случае не допустить пустой траты денег на канцелярские принадлежности, которые скорее всего так и останутся практически нетронутыми? Первый совет, который дают те люди, что регулярно заканчивают свои записи — следует определиться, насколько это вообще нужное занятие. Нет ничего постыдного в отсутствии таланта к письменному выражению своих мыслей — в наше время достаточно и других способов как-то выплеснуть свой внутренний мир. Во‑вторых, не следует изначально ставить перед собой практически невыполнимые цели и загонять себя в рамки каких-то необычайно высоких требований. Еще один совет — иногда имеет смысл просто установить для себя минимальную норму написанного в день, например, два-три предложения. Это вполне легко реализуемая цель, но при этом именно она позволит вам мало-помалу заполнять купленный дневник.