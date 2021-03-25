Ученые выяснили, почему некоторые люди хуже других переносят стресс

Так, было установлено, что продолжительная активность миндалины связана с тревожностью и неспособностью в короткие сроки побороть стресс.

”Большинство исследований в области нейробиологии человека смотрит на то, насколько интенсивно мозг реагирует на негативные стимулы, а не на то, как долго он этот стимул удерживает. Мы изучили вторичный эффект — как эмоциональная окраска одного события распространяется на другие”, — поделился старший автор исследования Аарон Хеллер.

В рамках исследования специалисты изучали связь между отрицательными эмоциями и активностью области мозга, ответственной за обработку эмоциональных переживаний - миндалины. В результате выяснилось, что левая миндалина сохраняла активность дольше у людей, которые чаще подвержены негативным эмоциям в повседневной жизни. Таким образом исследователи полагают, что постоянная активность миндалевидного тела может быть причиной того, что люди хуже переносят стресс.