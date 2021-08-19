Ученые выяснили, почему некоторые люди не могут отказаться от алкоголя

Согласно данным исследователей, ответственность за употребление спиртных напитков лежит на определенной группе нервных клеток в головном мозге. Причем некоторые люди будут прибегать к употреблению алкоголя, осознавая при этом, что делать этого не стоит. В эту категорию людей, которые имеют непреодолимую тягу к спиртному, относят тех, у кого не наблюдается явно выраженная алкогольная зависимость.

В рамках научной работы был проведен эксперимент на крысах, которые имеют предрасположенность к компульсивному употреблению алкоголя. На первом этапе грызунам предлагали нажать на рычаг для получения малой дозы спиртного. Впоследствии же правила изменились, и после нажатия на рычаг, вместо алкоголя, крысы получали удар током. Многих животных это поведение системы заставило перестать нажимать на рычаг, однако треть все же продолжали на него жать.

После данного эксперимента исследователи изучили мозговую активность грызунов, выяснив, что в миндалевидном теле их мозга фиксируется PKCδ-положительных нервных клеток, которые и начинают активизироваться непосредственно до нажатия на рычаг. Именно эти клетки и отличают человека, который способен контролировать употребление спиртного, и того, кто не может отказаться от него.