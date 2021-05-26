Ученые выяснили, почему некоторые люди ненавидят звуки жевания и питья

Соответствующее исследование провели нейробиологи из Университета Ньюкасла. Так, по результатами МРТ они выяснили, что раздражение из-за звуков жевания, глотания и даже дыхания происходит из-за особенностей работы мозга. Так, слуховая кора раздражающихся людей слишком сильно связана с моторной областью. Таким образом слуховая кора таких людей раздражает моторную область во время этих звуков, тем самым побуждая ее тоже запустить процесс жевания и глотания. Однако процесс не осуществляется, в результате чего человек начинает ощущать себя дискомфортно и раздражительно.

Ученые также выяснили, что некоторые люди с такими особенностями незаметно имитируют движения жевания и глотания, что иногда может помочь снять напряжение.