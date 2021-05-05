Ученые выяснили, почему некоторые люди живут до 105 лет и дольше

Так, в рамках исследования ученые привлекли 81 долгожителя в возрасте 105 лет и старше со всего итальянского полуострова, изучив их генетику. Помимо прочего, для сравнения полученных данных, было привлечено еще 36 здоровых людей из того же региона в возрасте 68 лет. У всех участников были взяты образцы крови и проведено секвенирование всего генома для нахождения различий между старшей и младшей группой. Отмечается, что это первое исследование, в котором ученые расшифровали геномы людей с этой продолжительностью жизни так подробно, что это позволило выяснить, почему именно они живут так долго и как их организм избегает возрастных болезней.

В результате было зафиксировано пять распространенных генетических изменений между двумя генами — COA1 и STK17A, которые зачастую встречались в возрастных группах от 105 до 110 лет. Помимо прочего специалисты выяснили количество естественных мутаций. Что интересно, долгожители имели гораздо более низкую нагрузку мутаций в шести из семи изученных генов.

“Наши результаты свидетельствуют о том, что механизмы репарации ДНК и низкая нагрузка мутаций в конкретных генах — два центральных механизма, которые защитили людей, достигших предельной продолжительности, от возрастных заболеваний”, — поделился старший автор Клаудио Франчески, почетный профессор иммунологии Болонского университета.