Ученые выяснили, почему рабочие дни безопаснее выходных для здоровья

Так, в рамках исследования были изучены различные случаи остановки сердца, случившиеся вне больницы, в общей сложности около 3 тыс человек по всему миру. По итогу было выяснено, что те, кто столкнулся с остановкой сердца во временной период с 12 часов дня субботы до 23:59 воскресенья, выживали на 20% реже тех, кто пережил недуг в в будние дни.

Ученые пришли к выводу, что причиной низкого уровня выживаемости может являться меньшая вероятность нахождения людей в выходные дни рядом с автоматическим внешним дефибриллятором. Также не стоит забывать о том, что в будние люди чаще всего находятся на работе, а значит в случае возникновения внезапной проблемы, у них больше шансов получить своевременную медицинскую помощь.