Ученые выяснили, почему с возрастом становится труднее вспоминать слова

В исследование были привлечены добровольцы разных возрастных категорий — от 20 до 35 лет и от 60 до 70 лет. Всех участников попросили называть определенные слова, находясь при этом в МРТ-сканере. В результате было установлено, что обе группы хорошо справляются с поиском подходящих слов. В то же время, молодые люди справляются с этой задачей быстрее.

По словам исследователей, дело в том, что с возрастом сети мозга начинают взаимодействовать иначе. Так, у молодых людей была зафиксирована более высокая активность в языковых областях и более интенсивный обмен в сетевой форсемантической памяти, в которой хранятся фактические знания, и исполнительной сети, которая отвечает за общие функции. Обратная ситуация была обнаружена у пожилых людей. Исполнительные области у них продемонстрировали более активную деятельность, что указывает на то, что задача была сложнее для этих людей в целом.