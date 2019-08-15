Ученые выяснили, почему шестичасовой сон вреден для здоровья

В исследовании, на которое ссылался профессор, приняли участие 2 тыс взрослых граждан Великобритании. Согласно собранным учеными данным, более 44% испытуемых спали менее шести часов в сутки. Что интересно, процент людей, спящих положенные восемь часов, среди участников эксперимента был значительно меньше — всего лишь 17% от общего числа.

”У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недосыпа он увеличивается на 60%. Все недосыпающие также имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови”, — рассказал Гринграс.

Профессор также напомнил, что крепкий сон достигается благодаря занятиям спортом и физической активности. По его словам, около 85% людей обнаружили, что их сон стал лучше после введения физических упражнений в свое расписание.