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Ученые выяснили, почему шестичасовой сон вреден для здоровья

А также посоветовали заниматься спортом, чтобы наладить свой сон
Профессор медицины сна Пол Гринграс рассказал, что люди, отводящие под сон ночью менее шести часов, подвергают себя высокому риску развития ишемической болезни сердца. По его словам, ученые провели соответствующее исследование, посвященное влиянию недосыпа на тело человека.

В исследовании, на которое ссылался профессор, приняли участие 2 тыс взрослых граждан Великобритании. Согласно собранным учеными данным, более 44% испытуемых спали менее шести часов в сутки. Что интересно, процент людей, спящих положенные восемь часов, среди участников эксперимента был значительно меньше — всего лишь 17% от общего числа.

”У тех, кто спит менее шести часов ночью, высок риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта — из-за недосыпа он увеличивается на 60%. Все недосыпающие также имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови”, — рассказал Гринграс.

Профессор также напомнил, что крепкий сон достигается благодаря занятиям спортом и физической активности. По его словам, около 85% людей обнаружили, что их сон стал лучше после введения физических упражнений в свое расписание.

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