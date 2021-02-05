Ученые выяснили, почему слоны редко болеют раком

Отмечается, что опухоли начинают расти, когда генетические мутации провоцируют ускорение воспроизводства отдельных клеток. Длинная жизнь, в свою очередь, лишь предоставляет раковым мутациям больше шансов формироваться. Кроме того, учитывая, что у животных с большими телами больше клеток, в теории, опухоли должны возникать еще чаще. В то же время, слоны входят в список самых крупных наземных животных, и при этом они имеют долгую жизнь, однако рак встречаются у них редко.

Сейчас же ученые наконец выяснили, с чем это связано. Так, в результате исследования выяснилось, что у слонов есть дополнительные копии широкого спектра генов, способных подавлять опухоли.

”Определив, насколько большие, долгоживущие виды эволюционировали более эффективные способы подавления рака, мы можем узнать что-то новое о том, как работает эволюция, и, надеюсь, найти способы использовать эти знания, чтобы вдохновить на новые методы лечения рака”, - надеются авторы исследования.