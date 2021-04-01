Ученые выяснили, почему во время стресса человек теряет волосы

Известно, что стресс в ряде случаев способен спровоцировать замедление роста волос и их выпадение. Специалисты организовали исследование, направленное на выяснение причин этого феномена. Впоследствии выводы научной работы опубликовало издание Nature.

Так, согласно опубликованным данным, выпадают волосы из-за гормона кортизола, ответственного за развитие стрессовых реакций. Он генерируется в надпочечниках и регулирует углеродный обмен в организме. Ученые провели эксперимент, в ходе которого ограничили выработку - кортикостерона - у грызунов. Это привело к тому, что у мышей перестали выпадать волосы, а также восстановилась функция волосяных фолликул.