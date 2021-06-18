Ученые выяснили, полезно ли искусственное мясо

Так, в результате было установлено, что искусственное мясо действительно является полезным. Сообщается, что оно представляет из себя хороший источник клетчатки, фолиевой кислоты и железа. В то же время, специалисты обратили внимание, что имитация мяса имеет меньше насыщенных жиров в составе, чем содержится в той же говядине. Однако последняя, в свою очередь, содержит в себе меньше белка, цинка, витамина В12 и больше соли.

“Переход с молотой говядины на альтернативный продукт из молотой говядины на растительной основе может быть здоровым выбором в некоторых отношениях”, — поделилась ведущий автор работы Лиза Харнак из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты в Миннеаполисе.