Ученые выяснили, при каких условиях работа вызывает раннюю смерть

Как оказалось, преждевременный летальный исход может быть связан не только с опасностью работы или вредными условиями труда. Согласно последним исследованиям специалистов, стресс на работе может привести к депрессии и смерти, особенно если сотрудник лишен какой-либо самостоятельности в принятии решений и планировании задач. Таким образом, ученые сумели выяснить, что люди теряют психическое и физическое здоровье, если их лишают достаточной степени автономии.

”Требования к работе, которые могут восприниматься как стресс, наносят вред психическому здоровью и приводят к более высокой вероятности смерти, когда у сотрудников нет ресурсов для борьбы со стрессом. Чтобы справиться с этими стрессорами, сотрудникам нужны адекватные рабочие ресурсы и адекватные когнитивные способности”, - рассказала соавтор работы Бетани Кокберн.