Ученые выяснили причину образования квадратных фекалий у определенного вида животных

Ранее ученые считали, что фекалии приобретают форма куба уже после выхода из вомбатов. Сейчас же, после проведения нового исследования, выяснилось, что это не так. Оказалось, что кубическую форму отходы приобретают уже в кишечнике животного.

В рамках научной работы исследователи воспользовались экспериментальными и математическими моделями, чтобы прийти к пониманию того, как именно мягкий кишечник вомбатов способен формировать квадратные фекалии. Согласно их выводам, это получается ввиду особенностей строения кишечника, а именно чередования жестких и мягких областей в нем. Квадратную форму фекалии приобретают уже в последние 17% кишечника животного.

”Углы возникают из-за более быстрого сжатия в жестких областях и относительно более медленного движения в центре мягких областей”, - выяснили ученые.