Ученые выяснили причину, по которой земляне все еще не встретили инопланетные создания

Более чем полвека научное сообщество неустанно пытается выяснить причину, по которой первого контакта с какой-либо инопланетной расой так и не было. За это время было предложено сразу несколько возможных причин для этого: начиная от полной уникальности жизни на нашей планете, заканчивая “гипотезой зоопарка”, согласно которой существа, куда более развитые, чем мы, уже давно присматривают за нами, просто не вмешиваются в ход нашего развития.

И ведь и вправду — астрономические данные говорят о том, что вероятнее всего даже наша Галактика полна планетами, в которых так или иначе может зародиться жизнь, причем не всегда похожая на нас с вами. Но если подобных миров достаточно, то почему мы так и не встретили их обитателей?

Вероятнее всего, это связано с тем, что звезды в Галактике постоянно находятся в очень быстром движении, то сближаясь друг с другом, то расходясь на огромные расстояния. Так, наша звезда — Солнце — делает полный оборот вокруг центра Млечного Пути где-то за 230 млн лет, имея при этом скорость более 200 км в секунду. По словам ученых, если развитая цивилизация действительно разумна и опирается на известные нам законы физики, то она безусловно должна не только учитывать, но также и использовать движение звезд для межзвездных путешествий.