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Ученые выяснили рост Голиафа
Как оказалось, человек его "высот" вполне мог существовать
Филистимлянин Голиаф — это библейский персонаж, победу над которым одержал будущий царь Давид. И вот, благодаря трудам ученых, нам стало известно, какого же роста был гигант-антагонист будущего правителя.
Как оказалось, он был ненамного выше современных игроков NBA, сообщается в материале Daily Star. В нем журналисты, ссылаясь на данные археологов американского Университета Бригама Янга, рассказали, что рост Голиафа составлял около 2.38 метров. Об этом позволяют судить ворота в древний город Гат, найденные в Израиле.
Отметим, что самые высокие игроки баскетбольной лиги — Мануте Бола и Георге Мурешана — были ростом 2.31 метра. При этом автор исследования, археолог Джеффри Чедвик, и вовсе считает, что авторы Ветхого Завета пытались всячески преувеличить силу и размеры Голиафа, чтобы сделать противника Давида еще более грозным.