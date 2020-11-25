Ученые выяснили рост Голиафа

Как оказалось, он был ненамного выше современных игроков NBA, сообщается в материале Daily Star. В нем журналисты, ссылаясь на данные археологов американского Университета Бригама Янга, рассказали, что рост Голиафа составлял около 2.38 метров. Об этом позволяют судить ворота в древний город Гат, найденные в Израиле.

Отметим, что самые высокие игроки баскетбольной лиги — Мануте Бола и Георге Мурешана — были ростом 2.31 метра. При этом автор исследования, археолог Джеффри Чедвик, и вовсе считает, что авторы Ветхого Завета пытались всячески преувеличить силу и размеры Голиафа, чтобы сделать противника Давида еще более грозным.