Ученые выяснили самое просто упражнение для улучшения работы мозга

Они исследовали гипотезу, согласно которой бег усиливает общую нейронную активность в префронтальной коре, поскольку физическая активность требует высокоточной координации баланса и движения и вызывает прилив крови к этой области мозга. Чтобы проверить эту связь, специалисты использовали цветовой тест Струпа и собрали данные о гемодинамических изменениях, связанных с работой мозга.



Тест заключается в том, что слово, обозначающее цвет, не совпадает с цветом самого слова. Вызванный диссонанс приводит к задержке реакции читающего, который должен назвать цвет слова, а не читать само слово, что позволяет оценить изменения, происходящие в мозге. Результаты показали, что после 10 минут, среднего по скорости, бега наблюдалось значительное сокращение задержки определения цвета. Кроме того, ученые отметили повышение настроения среди участников эксперимента.