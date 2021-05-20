Ученые выяснили, сильно ли вредит мозгу небольшая доза алкоголя

В рамках научной работы исследователи под руководством Томаса Николса (Thomas E. Nichols) из Оксфордского Университета изучили воздействие на мозг у 25378 добровольцев из исследования UK Biobank. Подопытные должны были пройти опрос, направленный на выявление количество потребляемого алкоголя. Впоследствии мозг участников подвергли магнитно-резонансной томографии.

В результате было подсчитано среднее потребление алкоголя — 13,5 единиц или 18 грамм чистого этанола в неделю. Порядка 50% участников и вовсе потребляли более 14 единиц еженедельно. Также ученые установили, что пристрастие к спиртным напиткам негативно отражается на объеме серого вещества во всем мозге. Кроме того, вредит она и белому веществу. Помимо прочего риск повреждений мозга вырастал и ввиду большой массы тела и гипертензии. Отмечается, что вред спиртного на мозг оказался пропорционален потребляемому количеству, поэтому безопасной дозы не существует.