Ученые выяснили, сколько нужно работать, чтобы быть счастливым

Исследование было ориентировано в первую очередь на людей, вышедших на работу после продолжительного количества времени, проведенного дома без какой-либо работы. Оказалось, что восьмичасовой рабочий день снижает психические расстройства на 30%. Это позволило ученым сделать выводы о том, что наличие работы улучшает не только финансовое, но и психическое состояние людей.

Первый автор данного исследования, доктор Дайга Камераде, озадачился вопросом, как можно сохранить хороший уровень психического здоровья людей в надвигающимся мире, где роботы заменят большинство современных специалистов в совершенно разных областях деятельности. Ученый предложил перераспределять рабочее время между сотрудниками, чтобы тем самым работа могла достаться каждому желающему.