Ученые выяснили, сколько овощей и фруктов нужно есть для долгой жизни

Исследователи, в рамках научной работы, привлекли более 100 тыс добровольцев. Данные об их рационе питания собирались каждые 2-4 года на протяжении 30 лет. Помимо прочего специалисты анализировали информацию о потреблении овощей и фруктов и уровне смертности из других исследований.

Впоследствии ученые пришли к выводу, что употребляя фрукты и овощи на ежедневной основе можно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака - основных причин преждевременной смерти. По данным исследователей, необходимо употреблять пять порций фруктов и овощей каждый день. Правильное соотношение фруктов к овощам - две к трем.