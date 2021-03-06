Наука и технологии
Сегодня в 11:26
Ученые выяснили, сколько овощей и фруктов нужно есть для долгой жизни
Регулярное употребление фруктов и овощей снижает риск смерти от рака и сердечно-сосудистых болезней
Издание Circulation поделилось результатами исследования ученых из Гарвардской медицинской школы и Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, в рамках которого выяснилось, сколько овощей и фруктов нужно есть каждый день для увеличения продолжительности жизни.
Исследователи, в рамках научной работы, привлекли более 100 тыс добровольцев. Данные об их рационе питания собирались каждые 2-4 года на протяжении 30 лет. Помимо прочего специалисты анализировали информацию о потреблении овощей и фруктов и уровне смертности из других исследований.
Впоследствии ученые пришли к выводу, что употребляя фрукты и овощи на ежедневной основе можно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака - основных причин преждевременной смерти. По данным исследователей, необходимо употреблять пять порций фруктов и овощей каждый день. Правильное соотношение фруктов к овощам - две к трем.