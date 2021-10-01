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Ученые выяснили, сколько россиян имеют генетическую предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

Оказалось, что их не так уж и мало
Самое страшное в коронавирусной инфекции — её тяжёлое течение. И именно о том, какое количество россиян подвержены ей, рассказали учёные.
Ученые выяснили, сколько россиян имеют генетическую предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

Специалисты отечественного медико-генетического центра Genotek исследовали данные 13 тыс пациентов, а также сторонние научные статьи, пишет Science Direct.

На основании анализа всех этих данных, они выяснили, что ген HLA-C есть у 13% жителей России и Германии. Для сравнения, среди Швейцарцев он встрачется в 16% случаев, а среди испанцев — в 15%.

Отметим, что HLA-C (или HLA-C*04:01) представляет из себя ген, который повышает в два раза риск попасть на ИВЛ при заражении коронавирусом. Таким образом, именно он, в том числе, отвечает за крайне тяжёлое течение COVID-19.

Напомним, что ранее стало известно о убедительных доказательствах версии о природном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Для этого они в течение нескольких месяцев наблюдали за 645 летучими мышами разных видов из Юго-Восточной Азии.