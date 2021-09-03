Ученые выяснили, виляют ли волки хвостом подобно собакам

Так, в издании Live Science говорится о том, что волки, равно как и собаки, виляют хвостами. Причем делают они это по той же причине — приветствуя тем самым более доминирующее животное в стае.

Специалист Института этологии Конрада Лоренца при Университете ветеринарной медицины в Австрии Сара Маршалл-Паскини (Sarah Marshall-Pescini) отметила, что приветствуют, как правило, доминирующих животных, в особенности после длительного отсутствия. Так, когда волки покидают стаи, а потом вновь в них вступают, они начинают вилять хвостом, приветствуя таким образом сородичей.

Собаки же, в свою очередь, людей воспринимают как доминирующего представителя стаи, виляя перед ним хвостом.