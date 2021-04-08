Наука и технологии
Сегодня в 10:28
Ученые выяснили, влияет ли пол на реакцию за рулем
И влияют ли внешние факторы
Ученые CX Lab провели эксперимент, направленный на выяснение того, как внешние факторы, в числе которых музыка, кофе и детский шум в машине, сказываются на реакции водителя экстренных ситуациях на дороге. Помимо прочего они выяснили, влияет ли на это пол.
В результате исследование специалисты установили, что самый короткий тормозной путь у тех водителей, которые за 20 минут до исследования выпили чашку кофе. Так, употребившие данные напиток люди при скорости 112 км/ч проезжают на 23,92 метра меньше.
На реакции водителя сказывается и жанр музыки в машине. В частности, из-за рэпа тормозной путь уменьшился на 15,49 метра. Что касается детского шума, то из-за него водители проезжают на 13,49 метра меньше.
Помимо прочего было установлено, что реакция женщин, которые оказались в неожиданной ситуации за рулем, на 0,69 секунды быстрее, чем у мужчин.