Ученые выяснили, влияет ли пол на реакцию за рулем

В результате исследование специалисты установили, что самый короткий тормозной путь у тех водителей, которые за 20 минут до исследования выпили чашку кофе. Так, употребившие данные напиток люди при скорости 112 км/ч проезжают на 23,92 метра меньше.

На реакции водителя сказывается и жанр музыки в машине. В частности, из-за рэпа тормозной путь уменьшился на 15,49 метра. Что касается детского шума, то из-за него водители проезжают на 13,49 метра меньше.

Помимо прочего было установлено, что реакция женщин, которые оказались в неожиданной ситуации за рулем, на 0,69 секунды быстрее, чем у мужчин.