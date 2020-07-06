Ученые выяснили, возможно ли восстание роботов против человека

В то же время отмечается, что на сегодняшний день ученые уже приступили к разработке роботов, способных понимать человеческую логику, а также заниматься обучением в самостоятельном режиме. В результате специалисты ожидают получить андроида, способного обрабатывать данные машинным “мозгом”, что подразумевает перевод и понимание роботом сигналов, проецируемых человеческим мозгом.

Лишь после достижения вышеназванных задач можно говорить о достижении ключевой цели учеными. В любом случае, на данный момент опасаться восстания роботов человечеству не стоит.