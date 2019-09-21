Ученые выявили, что древний вирус может излечить рак

”Эта вирусная ДНК обычно находится в состоянии покоя, поскольку она либо не функционирует, либо наши тела эволюционировали для ее подавления. Однако, когда клетка становится раковой, некоторые из механизмов подавления могут выйти из строя и эта древняя вирусная ДНК может быть реактивирована. В этом исследовании мы искали вирусную ДНК, которая реактивируется раком и производит продукты, которые может видеть иммунная система” - рассказал руководитель исследования доктор Джордж Кассиотис.

Ученым удалось найти 9 уникальный пептидов, которые будут видны иммунной системе. Специалисты верят в то, что их инновационный подход сможет стать основой для грядущих методов лечения рака, если получится вакцинировать иммунную систему, чтобы находить и атаковать раковые клетки, представляющие эти пептиды.