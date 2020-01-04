Ученые выявили, что помощь людям способна уменьшить боль

Для того, чтобы выявить влияние альтруистического поведения на восприятие боли, ученые провели целый ряд исследований. Так, в одном из экспериментов, ученые сравнили больных раком людей, испытывающих боль, которые оказывали помощь с готовкой и уборкой другим людям и аналогичных пациентов, которые делали это лишь для себя. Выяснилось, что та группа больных, которая помогала другим, сообщала о гораздо меньшей испытываемой боли, чем те, кто заботился лишь о себе.

Также, в рамках одного из экспериментов ученые привлекли добровольцев для пожертвования денег детям, оставшимся без родителей. Так, участники условно разделились на две группы: те кто согласился отдать деньги детям, и те, кто отказался от пожертвования. Далее каждый из участников прошел МРТ исследование, получая при этом заряды тока. По словам ученых, у тех участников, которые пожертвовали деньги детям, зафиксирована меньшая реакция мозга на шок, чем у тех участников, которые отказался от него.

Ученые заявляют, что их эксперимент, в совокупности с результатами других исследований, показал, что помощь людям способна не только улучшить общее самочувствие человека, но и оказать обезболивающий эффект.