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Ученые выявили, что помощь людям способна уменьшить боль

А также улучшить самочувствие
Издание Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовало исследование, в рамках которого китайские ученые выяснили, что те люди, которые регулярно оказывают помощью другим, чувствуют меньше боли.

Для того, чтобы выявить влияние альтруистического поведения на восприятие боли, ученые провели целый ряд исследований. Так, в одном из экспериментов, ученые сравнили больных раком людей, испытывающих боль, которые оказывали помощь с готовкой и уборкой другим людям и аналогичных пациентов, которые делали это лишь для себя. Выяснилось, что та группа больных, которая помогала другим, сообщала о гораздо меньшей испытываемой боли, чем те, кто заботился лишь о себе.

Также, в рамках одного из экспериментов ученые привлекли добровольцев для пожертвования денег детям, оставшимся без родителей. Так, участники условно разделились на две группы: те кто согласился отдать деньги детям, и те, кто отказался от пожертвования. Далее каждый из участников прошел МРТ исследование, получая при этом заряды тока. По словам ученых, у тех участников, которые пожертвовали деньги детям, зафиксирована меньшая реакция мозга на шок, чем у тех участников, которые отказался от него.

Ученые заявляют, что их эксперимент, в совокупности с результатами других исследований, показал, что помощь людям способна не только улучшить общее самочувствие человека, но и оказать обезболивающий эффект.