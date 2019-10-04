Ученые выявили, что выпадение зубов повышает риск сердечных заболеваний

В ходе исследования было опрошено 316 588 американцев в возрастном диапазоне от 40 до 79 лет, 8% из которых лишились части зубов, а у 13% были диагностированы заболевания сердца. В результате было выявлено, что у 28% людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями были потеряны несколько зубов. Примечательно, что только 7% исследуемых с полным комплектом зубов имели сердечные заболевания.

По словам ученых это связано с тем, что потеря зубов является признаком более серьезных проблем со здоровьем. Так, хронически повышенное давление может стать причиной изменения в кровоснабжении десен, что приводит к выпадению зубов. Ученые отмечают, что людям от 40 до 80 лет необходим тщательных уход за полостью рта, поскольку это поможет уменьшить риск заболеваний сердца.