Ученые выявили идеальные уровни сахара в крови для избежания повторного инсульта

“Мы знаем, что диабет может быть связан с повышенным риском первого инсульта. Наши результаты показывают, что существует оптимальный уровень сахара в крови, который может начать сводить к минимуму риск повторного инсульта, сердечного приступа или других сосудистых проблем”, — поделился автор исследования Мун-Ку Хан, доктор Медицинского колледжа Сеульского национального университета в Корее.

В рамках научной работы специалисты привлекли более 18 тысяч добровольцев со средним возрастом 70 лет. Все участники столкнулись с анишемическим инсультом из-за сгустка крови. Специалисты выявили их средний уровень сахара в крови, а через год решили проверить, есть ли связь между этим показателем и риском повторного инсульта, сердечного приступа или смерти от этих или других сосудистых причин. Как оказалось, у людей с повышенным уровнем сахара в крови — выше диапазона от 6,8% до 7,0% — больше вероятность повторного инсульта и сердечного приступа.