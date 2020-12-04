Ученые выявили искусственное происхождение объекта 2020 SO, пролетавшего недалеко от Земли накануне

Для того, чтобы выяснить это, специалисты воспользовались воспользовались методом спектроскопического измерения с использованием с инфракрасного телескопа NASA IRTF. В результате эксперты космического агентства подтвердили, что объект является космическим аппаратом, а не астероидом, как предполагалось ранее.

Но не стоит радоваться раньше времени. Вряд ли здесь идёт речь об инопланетных разработках, которые наконец-то засветились перед человечеством. Ученые считают, что мимо нашей планеты пролетел разгонный блок «Центавр», который в 1966 году вывел аппарат «Сервейер-2» к Луне. Учитывая, что их в космосе находится около 250 штук, достаточно сложно определить, о каком именно идёт речь.