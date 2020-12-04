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Ученые выявили искусственное происхождение объекта 2020 SO, пролетавшего недалеко от Земли накануне
То есть да, это все же был не астероид
1 декабря недалеко от Земли пролетел неизвестный объект, получивший название 2020 SO. Как удалось выяснить ученым, данное «нечто» имеет искусственное происхождение.
Для того, чтобы выяснить это, специалисты воспользовались воспользовались методом спектроскопического измерения с использованием с инфракрасного телескопа NASA IRTF. В результате эксперты космического агентства подтвердили, что объект является космическим аппаратом, а не астероидом, как предполагалось ранее.
Но не стоит радоваться раньше времени. Вряд ли здесь идёт речь об инопланетных разработках, которые наконец-то засветились перед человечеством. Ученые считают, что мимо нашей планеты пролетел разгонный блок «Центавр», который в 1966 году вывел аппарат «Сервейер-2» к Луне. Учитывая, что их в космосе находится около 250 штук, достаточно сложно определить, о каком именно идёт речь.