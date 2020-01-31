Наука и технологии
Сегодня 18:06
Ученые выявили легкий способ борьбы с раком легких
А именно - отказ от курения
Издание Nature опубликовало новое исследование, в котором ученые обнародовали простейших способ борьбы с раком легких. Так, согласно новым данным, отказ от курения провоцирует рост здоровых клеток, что, в свою очередь, ликвидирует мутацию, приводящую к онкологии.
Ученые изучили ткани порядка 16 человек, среди которых были как курильщики, так и некурящие и бывшие курильщики. Выяснилось, что 96% клеток в легких курильщиков были подвержены генетическим мутациям, которые не были выявлены в легких некурящих участников.
В то же время 25% клеток были подвержены как минимум одной мутации, связанной с раком. Однако легкие тех участников, которые полностью отказались от курения имели в четыре раза больше здоровых клеток, по сравнению с легкими курильщиков. Ученые отметили, что легкие способны регенерироваться даже у тех людей, которые выкуривали по пачке сигарет в день на протяжении длительного времени.