Ученые выявили легкий способ борьбы с заболеванием сердца

В рамках эксперимента исследователи привлекли людей, страдающих мерцательной аритмией, разделив их на две группы. Так, первую группу попросили ограничить употребление алкоголя, тогда как вторая группа продолжала пить в своем обычном режиме. Благодаря сравнению показателей трезвенников и людей, продолжающих пить, было установлено, что тем участникам, которые воздерживались от алкоголя, удалось отложить эпизод фибрилляции предсердий, а также уменьшить общее время, проведенное с симптомами болезни.

”Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может способствовать возникновению эпизодов и симптомов фибрилляции предсердий. Ограничение употребления алкоголя или значительное снижение его потребления следует рассматривать в качестве основы терапии фибрилляции предсердий”, - поделилась старший автор исследования, доктор Питер Кистлер.