Ученые выявили молекулу, которая может замедлять старение

Ранее было установлено, что соблюдение низкокалорийной диеты способствует улучшению здоровья, а также может продлить продолжительность жизни некоторых животных, таких как дрозофилы и нематоды. Однако исследование этого эффекта у человека оказалось сложным из-за его долгой жизни, что побудило ученых искать другие доказательства.

В этом исследовании внимание исследователей было сосредоточено на литохолевой кислоте (LCA), желчной кислоте, производимой бактериями в кишечнике. Ранее LCA считалась токсином, однако недавние исследования показали, что в малых дозах она может приносить пользу организму. Например, мыши, получавшие LCA в низких дозах, начали производить больше белка AMPK, который связан с замедлением атрофии мышц.

Изучая изменения уровней метаболитов в кишечнике мышей на ограниченной диете, ученые обнаружили сотни таких веществ. Они выяснили, что LCA является основным фактором активации AMPK. Это говорит о том, что литохолевая кислота может быть связана с некоторыми положительными эффектами диеты с ограничением калорий, но не с увеличением продолжительности жизни животных.

Второе исследование показало, что активация AMPK зависела от сигнальных молекул из семейства сиртуинов. Ученые продолжат исследования, чтобы выяснить, может ли LCA или другие метаболиты оказывать аналогичный эффект на людей.