Ученые выявили негативное влияние смартфонов на качество сна

Так, если верить данным нового исследования группы ученых из Гентского и Антверпенского университетов, смартфоны достаточно негативно влияют на качество сна, в первую очередь на качество сна студентов. Так, специалисты обнаружили, что те люди, которые используют свои собственные смартфоны чаще, чем остальные, имеют куда большую вероятность столкнуться с плохим сном — так, официальная статистика указывает на то, что интенсивное использование смартфонов напрямую связано со снижением возможности качественно выспаться аж на 11%!

Что интересно, то же исследование показало, что люди, постоянно сидящие в телефонах, также в целом спят меньше. А недостаток сна, между прочим, может вызвать различные неприятные заболевания, в числе которых также числится и рак.