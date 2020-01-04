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Ученые выявили негативное влияние загрязнения воздуха на кости человека

Он способен уменьшать костную массу
Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что загрязненный воздух не только провоцирует рак легких, респираторные заболевания и прочие болезни, но и оказывает негативное воздействие на здоровье костей.

В рамках нового исследование, опубликованного в Jama Network Open, ученые привлекли порядка 3,7 тыс людей из 28 индийских деревень для изучения связи между загрязнением воздуха и плохим состоянием костей. В результате было выявлено, что воздействие загрязненного воздуха, в частности мелких частиц, негативно влияет на кости, уменьшая средний уровень костной массы. По словам ученых, это связано окислительным стрессом и воспалением, которые были спровоцированы вдыханием загрязненного воздуха.

”Наши результаты дополняют растущее количество фактических данных, свидетельствующих о том, что загрязнение воздуха частицами имеет значение для здоровья костей в широком диапазоне уровней загрязнения воздуха, включая уровни, обнаруженные в странах с высоким и низким и средним уровнем дохода”, - поделилась Кэтрин Тонн, координатор исследования.