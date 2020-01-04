Ученые выявили негативное влияние загрязнения воздуха на кости человека

В рамках нового исследование, опубликованного в Jama Network Open, ученые привлекли порядка 3,7 тыс людей из 28 индийских деревень для изучения связи между загрязнением воздуха и плохим состоянием костей. В результате было выявлено, что воздействие загрязненного воздуха, в частности мелких частиц, негативно влияет на кости, уменьшая средний уровень костной массы. По словам ученых, это связано окислительным стрессом и воспалением, которые были спровоцированы вдыханием загрязненного воздуха.

”Наши результаты дополняют растущее количество фактических данных, свидетельствующих о том, что загрязнение воздуха частицами имеет значение для здоровья костей в широком диапазоне уровней загрязнения воздуха, включая уровни, обнаруженные в странах с высоким и низким и средним уровнем дохода”, - поделилась Кэтрин Тонн, координатор исследования.