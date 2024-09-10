Ученые выявили нейроны, отвечающие за чихание и кашель

Ученые использовали активацию ионных каналов у мышей, чтобы изолировать нейроны, вызывающие чихание и кашель. Они обнаружили, что соединение BAM 8−22 активирует ионный канал MrgprC11, который запускает чихание. Удаление нейронов с этим каналом привело к тому, что инфицированные мыши не чихали, что подтвердило правильность их гипотезы.

Аналогичный подход был использован для выявления нейронов, вызывающих кашель. Исследователи нашли несколько таких нейронов в трахее, удаление которых блокировало кашель.

Теперь команда планирует изучить, что происходит после активации этих нейронов и исследовать, есть ли аналогичные нейроны у человека. Это может привести к разработке более эффективных средств от симптомов.