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Ученые выявили необходимый для человечества объем энергии
Сделано это было на примере трех развивающихся стран
В научном издании ScienceAlert была опубликована информация о новых расчетах ученых, с помощью которых было установлено, соответствует ли количество энергии, вырабатываемой на всей планете тому, сколько этой самой энергии необходимо человечеству.
В рамках исследования ученые изучили показатели трех развивающихся экономик мира — Индии, Бразилии и ЮАР. Данный набор стран был удобен тем, что демонстрировал абсолютно непохожие друг на друга культурные и климатические условия, а также абсолютно различные проблемы, начиная от транспортной и заканчивая медициной. В итоге ученые выяснили, что во всех трех странах добывается достаточное количество энергии на каждого отдельно взятого жителя.
При этом специалисты подсчитали, что в той же Индии в 2015 году вырабатывалось около 17,5 ГДж энергии на душу населения, в то время как для обеспечения нормальной жизни было достаточно не более 15 ГДж.