Ученые выявили необходимый для человечества объем энергии

В рамках исследования ученые изучили показатели трех развивающихся экономик мира — Индии, Бразилии и ЮАР. Данный набор стран был удобен тем, что демонстрировал абсолютно непохожие друг на друга культурные и климатические условия, а также абсолютно различные проблемы, начиная от транспортной и заканчивая медициной. В итоге ученые выяснили, что во всех трех странах добывается достаточное количество энергии на каждого отдельно взятого жителя.

При этом специалисты подсчитали, что в той же Индии в 2015 году вырабатывалось около 17,5 ГДж энергии на душу населения, в то время как для обеспечения нормальной жизни было достаточно не более 15 ГДж.