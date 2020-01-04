Ученые выявили неожиданную эффективность ментолового мороженого

В рамках эксперимента учеными из государственного университета Лондрина в Бразилии были привлечены 40 пациентов в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет, которые готовились к операции. Исследователи в случайном порядке разделили пациентов на две группы: те, кому позволительно было употреблять ментоловое мороженое перед хирургическим вмешательством и группа, придерживающаяся полного голодания. В ходе исследования ученые измеряли степень жажды и дискомфорта перед проведением операции и через 20 минут после ее завершения.

В результате было установлено, что люди, которые употребляли ментоловое эскимо перед операцией отмечали значительное снижение степени жажды и дискомфорта во втором замере, чем те, кто придерживался абсолютного голодания.