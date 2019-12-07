Ученые выявили неожиданную причину рака

В ходе исследования ученые изучили более шести млн модификаций генов в 13 различных тканях организма человека для того, чтобы выявить взаимосвязь между наличием определенной разницы последовательности ДНК и определенным поведением генов. В результате было зафиксировано, что некоторые последовательности сопряжены с онкогенами, а также генами, которые останавливают рост опухоли.

По словам ученых, их исследование дает понять природу развития онкологии. Так, известность того, что последовательность белков ДНК провоцирует рак, может в будущем усовершенствовать генетическое сканирование организма человека на выявление риска развития рака.