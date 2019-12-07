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Ученые выявили неожиданную причину рака
Это усовершенствует генетическое сканирование организма
Издание British Journal of Cancer опубликовало статью, в рамках которой ученые выявили ранее неизвестную причину онкологии. Установлено, что на риск развития рака, помимо онкогенов и генов-супрессоров опухолей, влияют и вариации в ДНК, воздействующие на экспрессии этих генов.
В ходе исследования ученые изучили более шести млн модификаций генов в 13 различных тканях организма человека для того, чтобы выявить взаимосвязь между наличием определенной разницы последовательности ДНК и определенным поведением генов. В результате было зафиксировано, что некоторые последовательности сопряжены с онкогенами, а также генами, которые останавливают рост опухоли.
По словам ученых, их исследование дает понять природу развития онкологии. Так, известность того, что последовательность белков ДНК провоцирует рак, может в будущем усовершенствовать генетическое сканирование организма человека на выявление риска развития рака.