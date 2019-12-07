Ученые выявили неожиданный способ борьбы с диабетом

В ходе исследования ученые отобрали порядка 19 человек с метаболическим синдромом, который характеризуется пятикратным повышением вероятности заболевания диабетом 2-го типа в течение следующих пяти лет, тогда как вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболевания увеличивается в два раза. Всех участников эксперимента попросили кушать только в течении 10-часового интервала в течении 12 недель. Отмечается, что испытуемым оставляли возможность самостоятельно выбираться начало этого интервала, внося коррективы для раннего завтрака и позднего ужина.

Ученые зафиксировали, что данное 10-часовое “окно” не только снижает кровяное давление, но и улучшает уровень холестерина. Кроме того, у 12 участников исследования было выявлено улучшение таких показателей, как уровень глюкозы в крови и гемоглобина A1c. Отмечается, что эксперимент не подразумевал изменение ежедневной физической активности человека, таким образом люди сохраняли свой стандартный образ жизни.