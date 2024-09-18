Ученые выявили новые биомаркеры для ранней диагностики деменции

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, фокусировалось на сосудистой системе мозга и ее изменениях у пожилых людей с легким когнитивным расстройством. Ученые выявили, что у таких людей наблюдается значительное снижение кровотока и утрата способности компенсировать недостаток кровоснабжения другими частями мозга.

Кроме того, исследование использовало жидкую биопсию для анализа количества экстрацеллюлярных везикул, высвобождаемых из клеток, выстилающих сосуды мозга. У людей с когнитивным расстройством было обнаружено больше этих частиц, что также коррелировало с ишемическим повреждением мозга.