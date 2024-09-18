Ученые выявили новые биомаркеры для ранней диагностики деменции

Опубликовано 18 сентября 2024, 22:221 мин.
Ученые выявили новые биомаркеры для ранней диагностики деменцииИзмерение мозгового кровообращения
Ученые Университета Оклахомы опубликовали результаты, которые могут изменить подход к ранней диагностике деменции. Новое исследование показало, что измерения мозгового кровообращения и способности мозга компенсировать его недостаток являются лучшими предикторами легкого когнитивного расстройства по сравнению с традиционными факторами риска, такими как гипертония и высокий уровень холестерина.
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Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, фокусировалось на сосудистой системе мозга и ее изменениях у пожилых людей с легким когнитивным расстройством. Ученые выявили, что у таких людей наблюдается значительное снижение кровотока и утрата способности компенсировать недостаток кровоснабжения другими частями мозга.
Кроме того, исследование использовало жидкую биопсию для анализа количества экстрацеллюлярных везикул, высвобождаемых из клеток, выстилающих сосуды мозга. У людей с когнитивным расстройством было обнаружено больше этих частиц, что также коррелировало с ишемическим повреждением мозга.