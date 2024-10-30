Ученые выявили новые факторы риска сердечного приступа

Кардиологические заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти во всем мире, и хотя факторы риска, такие как диабет и курение, хорошо известны, молекулярные механизмы, влияющие на риск ИМ, до сих пор изучены не полностью.

Для анализа ученые использовали данные более 60 тысяч участников из Швеции и Великобритании, наблюдая их на протяжении восьми лет. Исследование показало, что такие процессы, как атеросклероз, воспаление и работа иммунной системы, играют ключевую роль в развитии инфаркта. Например, повышенные уровни ренина и фоллистатина были связаны с высоким риском, а тканевой факторный ингибитор и фактор роста плаценты, наоборот, снижали вероятность инфаркта.

Ученые отмечают, что различия в биологических механизмах между мужчинами и женщинами необходимо учитывать при разработке профилактических и лечебных мер.