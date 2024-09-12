Ученые выявили новые генетические маркеры личностных черт

Ученые провели геномное ассоциативное исследование (GWAS) с участием почти 700 тысяч человек, используя данные программы Million Veteran Program. Они обнаружили 62 новые генетические локуса, связанные с невротизмом, и впервые идентифицировали локусы, связанные с доброжелательностью. В результате было выявлено более 200 генетических локусов, связанных с пятью основными чертами личности.

Исследование также показало, что высокие уровни невротизма связаны с депрессией и тревожностью, тогда как высокая доброжелательность снижает вероятность этих состояний. Несмотря на значительный прогресс, ученые планируют расширить исследование, включая более разнообразные группы населения и увеличивая размер выборки.