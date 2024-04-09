Ученые выявили новые механизмы формирования мозга

Основываясь на анализе генетической траектории отдельных клеток на уровне транскриптомики, ученые выяснили, что у человека, также как и у хорьков, существуют три параллельные линии формирования нейронов, в то время как у мышей наблюдается только один главный механизм образования нейронов. Это обнаружение может помочь объяснить отличия в строении коры головного мозга у разных видов.

Однако, несмотря на схожесть функций, у нейронов, образовавшихся в выступе и борозде коры головного мозга, выявлены различия в экспрессии генов, ответственных за формирование определенных структур мозга. Это указывает на то, что дефекты в формировании коры головного мозга, характерные для некоторых патологий у человека, могут быть связаны с нарушениями в работе определенных групп нейронов.